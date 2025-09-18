Bobby Pulido se lanza a la política, busca llegar al Congreso de Texas

Pulido, oriundo de Edinburg, usó su video de lanzamiento para explicar su motivación.

Conocido por éxitos como Desvelado y Se Murió de Amor, Bobby Pulido dio un giro inesperado a su carrera. El cantante y músico tejano anunció que se postulará para representar el Distrito Congresional 15 de Texas.

El ícono de la música tejana, Bobby Pulido, sorprendió a todos al anunciar su candidatura para un escaño en el Congreso de Texas. Con su popularidad en la comunidad, el cantante se enfrentará en las primarias a otra demócrata antes de retar a la actual representante republicana.

“He pasado décadas usando mi voz para unir a la gente. Ahora, la usaré para luchar por el lugar que llamamos hogar, porque este es el único escenario que realmente importa, y vale la pena luchar por él”.

La noticia ha generado un gran entusiasmo entre los demócratas, pues su popularidad musical podría ser un factor clave para enfrentar a la actual representante republicana, Mónica De La Cruz.

Antes de llegar a la contienda final, Pulido se enfrentará en las primarias demócratas a la médica Ada Cuellar. Su campaña se centrará en temas importantes para la comunidad, como el aumento de los costos, la “avaricia corporativa” y la política migratoria que, según él, afecta a la economía local.

En una entrevista con Rolling Stone, el cantante fue directo con respecto al tema de la migración.

“Muchos agricultores que conozco y personas del sector de la construcción, debido a la falta de una reforma migratoria, están muy frustrados ahora mismo porque no tienen personal para trabajar. Ofrecen más dinero a la gente, hacen todo lo posible. Aun así, no pueden reclutar personal”.

Con cinco nominaciones al Grammy Latino y ocho premios Tejano en su haber, Pulido está listo para el siguiente capítulo de su carrera. Sin duda, este es un concierto que generará muchas reacciones.