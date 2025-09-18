Bobby Pulido se lanza a la política, busca llegar al Congreso de Texas

El ícono de la música tejana, Bobby Pulido, sorprendió a todos al anunciar su candidatura para un escaño en el Congreso de Texas. Con su popularidad en la comunidad, el cantante se enfrentará en las primarias a otra demócrata antes de retar a la actual representante republicana.
Conocido por éxitos como Desvelado y Se Murió de Amor, Bobby Pulido dio un giro inesperado a su carrera. El cantante y músico tejano anunció que se postulará para representar el Distrito Congresional 15 de Texas.
Pulido, oriundo de Edinburg, usó su video de lanzamiento para explicar su motivación.
“He pasado décadas usando mi voz para unir a la gente. Ahora, la usaré para luchar por el lugar que llamamos hogar, porque este es el único escenario que realmente importa, y vale la pena luchar por él”.
La noticia ha generado un gran entusiasmo entre los demócratas, pues su popularidad musical podría ser un factor clave para enfrentar a la actual representante republicana, Mónica De La Cruz.
Antes de llegar a la contienda final, Pulido se enfrentará en las primarias demócratas a la médica Ada Cuellar. Su campaña se centrará en temas importantes para la comunidad, como el aumento de los costos, la “avaricia corporativa” y la política migratoria que, según él, afecta a la economía local.
En una entrevista con Rolling Stone, el cantante fue directo con respecto al tema de la migración.
“Muchos agricultores que conozco y personas del sector de la construcción, debido a la falta de una reforma migratoria, están muy frustrados ahora mismo porque no tienen personal para trabajar. Ofrecen más dinero a la gente, hacen todo lo posible. Aun así, no pueden reclutar personal”.
Con cinco nominaciones al Grammy Latino y ocho premios Tejano en su haber, Pulido está listo para el siguiente capítulo de su carrera. Sin duda, este es un concierto que generará muchas reacciones.