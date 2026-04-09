Boda de Taylor Swift y Travis Kelce, será el 3 de julio y en Nueva York

Ahora, con las tarjetas de reservación ya distribuidas entre su círculo cercano, los detalles sobre por qué eligieron la “Gran Manzana” y el simbolismo detrás de la fecha elegida ofrecen una visión más profunda de la pareja, señala elimparcial.com

Este enlace representa la culminación de una historia de amor que comenzó bajo los reflectores globales y que anunció su compromiso oficial en agosto de 2025.

La noticia ha cobrado fuerza tras los reportes de medios especializados en entretenimiento como TMZ y Page Six, quienes han revelado que la maquinaria de planificación ya está en marcha para recibir a cientos de invitados en uno de los veranos más significativos para la historia de los Estados Unidos.

El evento más esperado del mundo del espectáculo ya tiene fecha y sede confirmada. Tras meses de especulaciones, la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce celebrarán su matrimonio el próximo 3 de julio de 2026.

Aunque inicialmente se consideró la propiedad que Swift posee en Rhode Island —famosa por sus legendarias fiestas de verano—, la pareja finalmente optó por la ciudad de Nueva York. La razón principal, según informantes cercanos a la pareja, es la capacidad logística; Nueva York ofrece espacios con la infraestructura necesaria para un evento de tal magnitud y privacidad.

Taylor mantiene un vínculo profundo con la ciudad, especialmente en el área de TriBeCa, donde posee un complejo residencial valorado en más de 50 millones de dólares.

Por su parte, Travis Kelce ha declarado públicamente su fascinación por la metrópoli, describiéndola como uno de sus lugares favoritos para “sentir la electricidad”.

La elección de la fecha no es una coincidencia. El 3 de julio de 2026 se sitúa justo en la víspera del 4 de julio, la festividad favorita de Swift y una fecha que tradicionalmente celebra con grandes reuniones. Sin embargo, este año el contexto es aún más especial: la boda coincidirá con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Realizar el evento un día antes permite que la pareja y sus invitados inicien los festejos nacionales ya como un matrimonio formal, integrando su historia personal con una celebración histórica para el país.

La precisión de estos detalles proviene de un seguimiento exhaustivo por parte de la prensa estadounidense. De acuerdo con Page Six, la información sobre el envío de las tarjetas “save-the-date” se obtuvo a través de fuentes dentro del círculo social íntimo de los invitados, quienes confirmaron haber recibido la notificación formal para bloquear la fecha en sus agendas.

Además, el medio TMZ ha documentado apariciones recientes de la cantante en Nueva York vistiendo prendas en tonos marfil y blanco seda.

En el mundo de la moda y el periodismo de espectáculos, esto se interpreta como un “guiño” o preparación visual para su próximo papel como novia, una estrategia que Swift suele utilizar para comunicarse de forma sutil con sus seguidores.

Desde que anunciaron su compromiso en agosto del año pasado, la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto sobre los detalles técnicos, pero TMZ asegura que la logística ya está en su etapa final.

Este evento no solo unirá a dos de las figuras más influyentes de la cultura popular actual, sino que convertirá a Nueva York en el epicentro de la atención mediática mundial durante el primer fin de semana de julio.