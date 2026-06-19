Borra Peso Pluma todas sus fotos con Kenia Os

Durante días, la permanencia de estas imágenes en el perfil del cantante había generado expectativa entre sus fans. Mientras Kenia Os ya había retirado previamente el contenido relacionado con su expareja, Peso Pluma mantenía visibles recuerdos de viajes, momentos personales y apariciones juntos, lo que alimentó rumores sobre una posible segunda oportunidad. Sin embargo, el reciente movimiento digital parece cerrar por completo esa posibilidad.

La decisión fue interpretada por seguidores y usuarios en plataformas digitales como una señal clara de que no existe posibilidad inmediata de reconciliación.

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os parece haber llegado a su capítulo final. Luego de varios días de especulación tras el anuncio de su separación, el intérprete de corridos tumbados eliminó de sus redes sociales todas las fotografías y publicaciones relacionadas con la cantante.

Tras la ruptura oficial, muchos seguidores observaron con atención la actividad de ambos artistas en redes sociales. El hecho de que Peso Pluma aún conservara imágenes junto a Kenia Os fue visto como una posible señal de que el vínculo no estaba completamente roto, señala elimparcial.com

No obstante, al eliminar estas publicaciones, el cantante adoptó una postura similar a la de la artista sinaloense. Con ello, ambos dejan atrás una de las relaciones más mediáticas dentro del entretenimiento y la música en México en los últimos meses.

Las señales de distanciamiento comenzaron a tomar fuerza durante una reciente presentación de Kenia Os en Monterrey. En ese evento, la cantante mostró una evidente carga emocional mientras interpretaba canciones de desamor, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las reacciones no tardaron. Sus seguidores comenzaron a especular sobre una posible crisis sentimental, especialmente por la forma en que la artista se mostró ante el público. Días después, las sospechas quedaron confirmadas mediante un comunicado oficial en el que ambos informaron el fin de su relación.

Aunque el mensaje confirmó la separación, no ofreció detalles sobre los motivos detrás de la decisión.

Tras el anuncio, el silencio de ambos artistas abrió espacio para múltiples versiones no confirmadas en redes sociales. Entre las especulaciones que más circularon destacan señalamientos sobre una supuesta infidelidad por parte de Peso Pluma.

Estas versiones cobraron fuerza luego de declaraciones atribuidas a La Divaza, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de ninguna de las dos figuras involucradas.

Ni Peso Pluma ni Kenia Os han emitido comentarios adicionales sobre estas versiones, por lo que hasta el momento todo permanece en el terreno de la especulación.

Con este movimiento en redes sociales, la historia entre ambos parece haber concluido también en el entorno digital. Lo que durante meses fue una de las relaciones más comentadas en la industria musical ahora forma parte del pasado.

Para sus seguidores, la eliminación de las fotografías representa una confirmación simbólica del cierre definitivo. Aunque muchos aún esperaban una reconciliación, la reciente decisión del cantante apunta a que ambos continúan por caminos separados.