Los seguidores de Brad Pitt tendrán una nueva oportunidad de verlo en uno de sus personajes más recordados con el estreno de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, producción que llegará a Netflix este miércoles 25 de noviembre.

La historia recupera a Cliff Booth, el personaje que Pitt interpretó en la película “Había una vez en Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino, y que le valió al actor el Óscar a Mejor Actor de Reparto en el año 2020.

En esta nueva entrega, el universo de Cliff Booth se desarrolla bajo la pluma de Tarantino, quien participa como guionista, mientras que David Fincher asume la dirección, una combinación que ha despertado el interés de los aficionados al cine por reunir a tres figuras reconocidas de Hollywood.

La producción representa una nueva colaboración entre Pitt y Fincher, quienes anteriormente trabajaron juntos en películas como Seven, El club de la pelea y El curioso caso de Benjamin Button.

El lanzamiento también permitirá reencontrarse con el particular universo del personaje, un doble de acción cuya personalidad y aventuras conquistaron a los espectadores en la cinta ambientada en el Hollywood de finales de los años sesenta.

Con este estreno, Netflix suma a su catálogo una producción que reúne el talento de Brad Pitt, Quentin Tarantino y David Fincher, tres nombres que han dejado una importante huella en la industria cinematográfica.