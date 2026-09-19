Brad Pitt regresará a ‘World War Z’ para esperada secuela

Brad Pitt volverá a protagonizar la secuela de “World War Z”, enfrentando zombis más de una década después de la cinta original de Paramount. Edward Berger, director de “Sin novedad en el frente”, dirigirá el esperado proyecto.

El actor retomará su papel como Gerry Lane, exintegrante de Naciones Unidas que en la primera película se vio obligado a recorrer distintos países para encontrar una forma de detener una pandemia que convertía a las personas en zombis. Edward Berger es reconocido por dirigir “Sin novedad en el frente”, producción de Netflix que ganó cuatro premios Oscar.

La primera película de “World War Z” se estrenó en 2013. Desde entonces, se han hecho múltiples intentos por desarrollar una continuación, marcando esta confirmación el fin de una espera de más de diez años para los seguidores.

Paramount Pictures confirmó el regreso de Brad Pitt como protagonista para la secuela de “World War Z”, un proyecto que ha estado en desarrollo por más de una década.

El guion de la secuela estará a cargo de Dennis Kelly. Brad Pitt también participará como productor junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner, a través de su compañía Plan B.

Berger ya trabajó con Pitt en “The Riders”, película de A24 que ambos filmaron este año y se encuentra en posproducción. Además de dirigir, Berger participará como productor ejecutivo de la nueva entrega.