Fue a través de sus redes sociales que la sinaloense compartió la noticia con sus seguidores.

“Cuando empecé este proyecto y me preguntaban hacía dónde sería lo máximo que me gustaría llegar, pensaba en Coachella porque para mí eso era un imposible. Mis canciones nacieron gracias a bandas de california que tocaban surf pop lideradas por mujeres, y yo sólo quería ser cómo ellas. Hoy me di cuenta que no hay imposible, porque lo que yo pensaba que era imposible se hizo realidad”.

“Gracias a todo mi equipo, amigos, familia, y ustedes que escuchan mi música, porque sin ustedes no hubiera llegado ahí, este es un logro de todxs. Seguiremos poniendo a Culiacán bien alto y a México”