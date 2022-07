Brendan Fraser sorprende a fans por su cambio físico para la cinta ‘The Whale’

Tras participar en Ni un paso en falso en 2021, Brendan Fraser volverá a la gran pantalla en The Whale , cinta dirigida por Darren Aronofsky, y que llegará a las salas en 2023, pero ya se ha podido ver una primera imagen en la que el actor está irreconocible.

Junto a Fraser, el reparto también cuenta con Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan, Huck Milner y Ryan Heinke. Además de dirigir, Aronofsky ha escrito el guión.

“Esta película va a ser algo que no habéis visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decir”, declaró Fraser en una entrevista con Unilad.

Brendan Fraser saltó a la fama gracias a George de la jungla y la saga La Momia. También participó en largometrajes como Al diablo con el diablo, Crash (Colisión), Cuatro vidas o G.I. Joe. En televisión ha trabajado en series como Trust, Cóndor, Professionals y Doom Patrol. Pese a que su carrera ha atravesado algunos altibajos, en 2021 rodó a las órdenes de Steven Soderbergh en Ni un paso en falso y también formará parte del elenco de Killers of the Flower Moon, próxima cinta de Martin Scorsese.

El actor también tiene pendiente de estreno la película Brothers junto a Peter Dinklage y Josh Brolin; la cinta Batgirl con J.K. Simmons y Michael Keaton; y otro largometraje titulado Behind the Curtain of Night.