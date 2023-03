Fue a finales de diciembre del año pasado cuando se reveló que el legendario músico recibiría el título como parte de la primera lista de honores que realizó el Rey Carlos III durante Año Nuevo.

En aquel momento, Brian May expresó que sentía una responsabilidad renovada de “comportarse de una manera que beneficie al país y al resto de la población” debido al título de caballero que recibía.

Esta no es la primera vez que Brian May forma parte de un evento de la realeza, pues en los festejos del Jubileo de Oro por los 50 años del reinado de Isabel II, May tocó el himno nacional de Inglaterra “God Save The Queen desde el tejado del palacio de Buckingham