Brianda Lizárraga asegura que sí habrá Carnaval de Mazatlán 2022

“No, todavía no es oficial, si ven algo no crean nada, si ven en una pagina que ya están los artistas, no crean, no compren boletos, hasta que no aparezca en la pagina de carnaval, no es oficial, así es que no se fíen de nada. Y sí va a haber carnaval, para aquellos que me preguntan insisto, mientras la pagina de carnaval no lo cancele, si habrá carnaval”, dijo en sus historias.

Por su parte, el Presidente Municipal dio a conocer que este viernes tendrá una reunión con el Gobernador de Sinaloa para definir la realización de la máxima fiesta, ya que los preparativos del Carnaval siguen en pie.

Respecto al elenco artístico, desde hace unos meses se presume que Alejandro Fernández cantará en la coronación de la Reina del Carnaval. Y también se rumora que será Sebastián Yatra quien actúe para la Reina Infantil y Lenin Ramírez para el Rey del Carnaval.