Brianda Lizárraga estrena dueto con Mont Pantoja

Brianda Lizárraga y Mont Pantoja unieron sus voces en Money; una canción que aborda el empoderamiento femenino, una colaboración que se distingue por estilo urbano y bailable.

Esta es la primera colaboración entre la Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2020 y la youtuber, quienes pertenecen a Room 28, un sello discográfico del género urbano que se hermana con Lizos Music, de Sergio Lizárraga, papá de la ex soberana.

“Lastimosamente aún muchas personas en la sociedad piensan que las mujeres necesitamos de un hombre para lograr obtener lo que queremos.... Muchas veces creen que con dinero (money) pueden apantallar y están muy alejados de la realidad”, señala Brianda Lizárraga a través fe un comunicado de prensa

“Todos se quedan mirando, cuando me hablan van temblando... Cuando me ven bailando, un ataque cardíaco... No te necesito ni a ti , ni a tu money, ya yo tengo lo mío”, versan algunas de las estrofas del tema, que se estrena bajo el sello Room 28 de Sergio Lizárraga, líder de la Banda MS y padre de Brianda.

“Money” con un sonido en el que predomina el urbano, pegajoso y rítmico, destaca la voz suave de Brianda, quien canta desde los 6 años, así como la acertada colaboración de Mont Pantoja, la popular cantante e influencer de Tik Tok con más de 35 millones de seguidores.

El video clip, grabado en Guadalajara por la productora Doble A, muestra una trama en la que Brianda y su grupo de amigas que solían reunirse a practicar “drifting” (estilo de conducción de vehículos que consiste en sobrevirar) se reencuentran después de cada una buscar su realización personal.

El inicio del video clip muestra como un grupo de mujeres encabezadas por Brianda, entran a un autódromo donde anteriormente corrían sus autos y realizan increíbles bailes y sincronizaciones y más tarde a ellas se les une Mont y juntas reviven esos viejos tiempos.

En el video clip se cuidaron todos los aspectos que demostrarán el empoderamiento femenino y el mensaje, pues todo el elenco está compuesto de mujeres.

“Money” es una composición de Brianda, junto a Nina Mínguez, Raúl Ponce, Derry Sánchez, Pedro Espinoza, Mario Barrón y su hermano Sergio Lizárraga, bajo la producción de Derry Sánchez y 6lXXX.

Con este nuevo lanzamiento, Brianda sigue enamorando a su público con sus canciones. Su primer sencillo “Shot de Tequila” fue una excelente carta de presentación logrando 1.5 millones de views en YouTube, mientras que su segundo lanzamiento “03:11”, ha logrado más de medio millón de views, nada mal para esta joven artista quien continúa creciendo a pasos agigantados en la industria musical.

Brianda Lizárraga

Nacida en Mazatlán, Brianda comenzó a cantar a los 6 años gracias a que su padre Sergio Lizárraga, líder del grupo regional mexicano Banda MS, la llevaba a diferentes concursos de canto. Desde pequeña comenzó a grabar algunas canciones inéditas para compatirlas en familia.

Su primera oportunidad en la música le llega a los 16 años, al formar parte del grupo versátil Fusión, que animaba fiestas particulares, no obstante, en esa etapa decide dedicarse a sus estudios. Tras concluir la carrera de Mercadotecnia en Guadalajara, vuelve a Mazatlán para cumplir otro de sus sueños como reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en su edición 2020.



Es en 2021 cuando decide dedicarse de lleno a la música y cumplir el sueño de ser cantante. Heredera de un talento artístico innato y poseedora de una simpatía que conquista; su vida siempre ha estado relacionada con el mundo de la música y del espectáculo, pues su padre Sergio Lizárraga, es músico reconocido, socio y fundador de la Banda MS y además muchos familiares también son músicos.