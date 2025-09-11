Brianda Lizárraga, hija de Sergio Lizárraga, anuncia su embarazo en redes sociales

Brianda Lizárraga, hija de Sergio Lizárraga, líder de la Banda MS, anuncia su embarazo en redes sociales. La Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2020-2021, junto a su esposo Iván del Real, compartió una emotiva imagen mostrando el ultrasonido de su primer bebé.

La también cantante, anunció con alegría que está esperando a su primer hijo. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde compartió una tierna fotografía con una imagen del ultrasonido que confirma la llegada del nuevo integrante de la familia.

Brianda recibió una ola de felicitaciones por parte de amigos, seguidores y personalidades del medio artístico. En la publicación, se puede ver a la pareja sonriendo mientras sostienen el ultrasonido, acompañando la imagen con un mensaje cargado de emoción y gratitud.

La familia Lizárraga, conocida por su aportación a la música regional mexicana y su presencia en la vida pública mazatleca, celebra esta nueva etapa en la vida de Brianda, quien ha destacado tanto por su carisma como por su cercanía con la comunidad.