Brianda Lizárraga, hija del líder de la Banda MS, se lanza oficialmente como cantante

Luego de estarse preparando por meses, Brianda Lizárraga se lanza este jueves de manera oficial como cantante, y lo hace estrenando un primer sencillo de la mano de Room 28, sellos discográfico que dirige su papá, el también líder de Banda MS, Sergio Lizárraga.

La joven cantante está aprovechando el escaparate que le da ser la actual Reina de los Juegos Florales 2020-2021 del Carnaval Internacional de Mazatlán, y este jueves lanza su primer sencillo titulado Shot de tequila.

Fue a través de sus redes sociales que Branda dio a conocer la noticia que se venía vislumbrando desde hace meses, la joven compartió un video con imágenes de su infancia donde relató cómo desde pequeña le ha gustado cantar, y que a pesar de estar rodeada de músicos no se atrevía a emprender su camino en la música.

“No sé por qué teniendo mi vida tan ligada a la música nunca me había animado a entrar a ella, la verdad es que tenía miedo, tal vez porque siempre al estar rodeada de gente y de músicos con tan buen oído, temía no estar a la altura “, dice Brianda Lizárraga en su video.

Agregó que una de sus mayores motivaciones es su papá, a quien ha visto sacar adelante a Banda MS, una de las agrupaciones del regional mexicano más exitosas del momento, y quien también dirige el sello discográfico Lizos Music, hermanado con Room 28.

“Ver a mi papá seguir con su proyecto (Banda MS) con tanto amor y gantas ganas, y a mi hermano divertirse cada vez que va a trabajar (en la música), me hizo entender que no hay nada qué pensar, tenia que seguir mis sueños, desde que tenía ocho años, bueno desde que era una bebé me encanta cantar”, agregó.

Como “pipinos” en la música, Brianda formó parte del grupo versátil Fussion, y apenas el año pasado durante la inauguración de la Serie de Caribe en Mazatlán, hizo una participación musical cantando el tema El color de tus ojos, éxito de Banda MS.

De haber Carnaval en el 2022, Brianda tendría que entregar su corona, pues su reinado se vio extendido por dos años causa de la cancelación de la edición 2021 de esta fiesta por el coronavirus.

Estreno

Brianda Lizárraga estrena Shot de tequila en todas las plataformas digitales.