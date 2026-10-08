Bridgerton expande su universo con serie sobre Lady Violet

Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie limitada que explorará los orígenes y el romance de Lady Violet Bridgerton con Edmund. Este proyecto expande el universo de la exitosa franquicia, sumándose a las producciones de época en la plataforma de streaming.

La producción, que por ahora lleva el nombre de “Proyecto sin título de Bridgerton”, profundizará en la historia de una joven Violet. Seguirá un formato similar al de “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”, la primera serie derivada de la franquicia, que también exploró el pasado de un personaje central.

El universo de “Bridgerton” inició en 2020 con su llegada a Netflix. Desde entonces, se ha consolidado como una de las franquicias más populares de la plataforma, atrayendo a una audiencia global con sus historias de época.

La serie principal prepara actualmente su quinta temporada, manteniendo el interés en sus personajes y tramas.

La plataforma de streaming y la productora Shondaland informaron que la nueva serie estará centrada en Lady Violet Bridgerton, uno de los personajes más queridos de la franquicia. Detallaron que Shonda Rhimes y Nicholas Nardini estarán a cargo del guion, además de desempeñarse como showrunners y productores ejecutivos. La dirección de este proyecto estará en manos de Tom Verica, quien también ejercerá como productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers completará el equipo de producción ejecutiva.

Netflix no ha revelado aún los nombres de los actores que interpretarán las versiones jóvenes de Violet y Edmund. Tampoco se ha anunciado una fecha de estreno para esta nueva entrega del universo “Bridgerton”.

Mientras el proyecto sobre Lady Violet toma forma, la serie principal continúa con la producción de su quinta temporada en Londres. Esta nueva entrega tendrá como protagonistas a Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, personaje a cargo de Masali Baduza.

La cuarta temporada de “Bridgerton” debutó en el primer lugar del listado global de series en inglés más vistas de Netflix. El éxito se extendió al Top 10 en 92 países, consolidando la popularidad de la franquicia. Con la historia sobre Violet, la producción volverá a explorar el pasado de un personaje principal y ampliará su narrativa.