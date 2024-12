Brilla Carín León en el CMA Country Christmas en Tennesse

Durante el CMA Country Christmas, también se presentaron los hermanos australianos Joel y Luke Smallbone, conocidos como For King & Country.

Este dúo de rock alternativo cristiano, que ha sido aclamado por su álbum debut Crave, compartió escenario con Carín León, añadiendo su estilo único a la mezcla festiva.

For King & Country, que ha sido descrito como “la respuesta de Australia a Coldplay” por American Songwriter, no solo impactó con su música, sino que también anunció su próxima experiencia cinematográfica, señala elimparcial.com

Del 5 al 12 de diciembre, los fans de For King & Country podrán disfrutar de A Drummer Boy Christmas Live: The Cinematic Concert Experiences en cines. Esta experiencia estará disponible por una sola semana, con asientos y funciones limitadas, así que asegúrate de reservar tus entradas en tu cine más cercano para no perderte esta increíble oportunidad.

CMA Country Christmas es un evento anual que celebra la música country y la temporada navideña. Organizado por la Asociación de Música Country (CMA), este especial de televisión reúne a destacados artistas del género para interpretar canciones clásicas y originales de Navidad.