$!Brilla el elenco de ‘La Odisea’ en la premiere del filme en Londres

La emblemática plaza Leicester Square de Londres se vestía de gala este pasado lunes para el estreno mundial de La Odisea, una de las películas más esperadas del año que llegará a las salas de cine el próximo 17 de julio. La producción, dirigida por Christopher Nolan, se presentó en la premiere con un elenco espectacular conformado por Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page y Tom Holland. Precisamente Zendaya y Anne se han convertido en la grandes protagonistas de las diferentes premieres con looks que han dejado sin palabras y que han confirmado que son dos de las actrices mejor vestidas, la primera es la creadora del method dressing, la técnica de estilo que consiste en vestir diseños inspirados en los personajes que interpretan en sus películas, mientras que la segunda es todo un referente gracias a El diablo viste de Prada, señala lavanguardia.com

Las dos actrices causaron sensación en Londres con dos looks muy diferentes. Zendaya lució un look de la colección Alta Costura otoño-invierno 2026 que Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, había presentado solo unas horas antes en París. Zendaya lució una escultural pieza que destacaba por su corsé blanco en color porcelana que se ajustaba a su cuerpo y marcaba de forma realista su pecho, costillas y ombligo.

Zendaya.

Una estructura rígida que se combinaba con una falda de flecos bordados que creaba una impresionante cascada con movimiento y que se iluminaba desde el interior para crear un efecto único. Anne Hathaway se decantó por el azul del mar con un vestido de Dior con el que presumió de curvas premamá. La actriz, que confirmó su tercer embarazo hace solo unas semanas, estaba radiante con esta creación plisada con escote palabra de honor y detalle de maxi flor con broche en el pecho.

Anne Hathaway.

Una propuesta que llevó con joyas de Bvlgari, una larga melena con volumen y la raya en medio y un maquillaje con protagonismo para los labios rojos. Uno de los looks más arriesgados del estreno fue el de que lució un vestido semitransparente de Christian Cowan que dejaba muy poco a la imaginación por sus aberturas laterales pronunciadas. Completó el look con zapatos de Aquazzura y joyas de Garatti.

Lupita Nyong’o.

Charlize Theron tampoco dejó indiferente con su vestido de terciopelo negro de la colección otoño-invierno 2026 de Givenchy que tenía el escote halterofilias y una vertiginosa abertura en el lateral. Un estilismo que combinó con unos llamativos guantes blancos de la misma línea y sandalias de tiras.

Charlize Theron.

También los actores lucieron sus mejores galas para la ocasión fueron Tom Holland, que comparte película con su esposa Zendaya, llevó un traje oscuro a medida de Gieves & Hawkes, mientras que Robert Pattinson fue fiel a Dior con un traje gris con corbata negra.

Un color que también eligió Matt Damon, que posó en la alfombra roja con su esposa Luciana, que vistió un diseño negro de Gabriela Hearst con unas cuerdas doradas que envolvían su figura.