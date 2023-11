Luego cantó Amor, amor, amor, Suave y Culpable o no y durante una hora con 40 minutos, deleitó a su público con las canciones que lo han hecho famoso a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria musical.

El cantante de 53 años salió al escenario poco después de las 21:00 horas, para interpretar uno de los grandes éxitos que todo el mundo coreaba: Será que no me amas.

Por debajo de la mesa, No sé tú, Como yo te amé, Solamente una vez, Nosotros, No me puedes dejar así y Palabra de honor, La incondicional, poco más de 35 canciones interpretó El Sol.

Y acompañado de un mariachi cantó La Bikina y La media vuelta.

Además recordó a Michael Jackson al cantar a dueto con él Sonríe, gracias a la grabación previa de la voz de Jackson, un sencillo que nunca fue lanzado, y que hoy es parte de su repertorio.

También a Frank Sinatra, con quien cantó Come Fly With Me.

Un hombre busca a una mujer, Cuestión de piel y Oro de ley, fueron otros de los temas que interpretó.

Al final, Fría como el viento, Tengo todo excepto a ti y Entrégate fue un momento de expresión de la gente, que interpretó de principio a fin.