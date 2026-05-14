Brilla Fátima Bosch en su debut en el Festival de Cannes

Fátima Bosch dio uno de los pasos más importantes de su carrera internacional al debutar oficialmente en el Festival de Cannes. La modelo y reina de belleza apareció en la alfombra roja del prestigioso evento, donde rápidamente captó la atención de fotógrafos, medios especializados y usuarios en redes sociales.

Fátima Bosch apostó por un look elegante y sofisticado que reforzó la imagen internacional que ha construido desde su coronación como Miss Universo.

Su presencia en Cannes marca también un nuevo momento en la expansión mediática de figuras provenientes de certámenes de belleza hacia espacios vinculados con la moda, el cine y el entretenimiento global.