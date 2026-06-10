Brilla Taylor Swift en la premiere mundial de ‘Toy Story 5’

La magia de Toy Story 5 volvió a conquistar Hollywood durante la premiere mundial de su quinta entrega que se celebró ayer en Los Ángeles, California. El esperado estreno reunió a las estrellas de la franquicia, realizadores, invitados especiales y sorprendió a los asistentes con la aparición de Taylor Swift, quien protagonizó uno de los momentos más memorables de la noche.

El emblemático Dolby Theatre, escenario de los Oscar, fue el espacio de la presentación global de la producción de Disney y Pixar. Por la alfombra roja desfilaron las voces originales que han acompañado a los personajes durante décadas, entre ellas Tom Hanks, quien vuelve a interpretar a “Woody”, y Tim Allen, la voz de “Buzz Lightyear”, también asistió Joan Cusack, Conan O’Brien, Greta Lee, Craig Robinson y Tony Hale, entre otros.

La celebración contó además con la presencia de Pete Docter, director creativo de Pixar, el productor ejecutivo Jonas Rivera y gran parte del elenco de voces en inglés que participa en esta nueva aventura, detalla elimparcial.com Sin duda, el momento más comentado de la premiere llegó al final del evento, cuando Taylor Swift apareció por sorpresa ante los asistentes para interpretar en vivo Knew It, I Knew You, el tema original de Toy Story 5. Swift invitó al escenario al compositor Randy Newman para interpretar a dueto “You’ve Got a Friend in Me”, la canción insignia de la franquicia desde su estreno en 1995. Toy Story 5 llegará a las salas de cine el 17 de junio.

Taylor Swift interpreta uno de los temas de la película.