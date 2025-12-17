Brilla Yalitza Aparicio en la casita de Bad Bunny

La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, presumió que fue invitada a La Casita de Bad Bunny, durante el cuarto concierto del cantante puertorriqueño en México.
Bad Bunny regresó a la Ciudad de México con ocho fechas de su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una de las giras más grandes del reguetonero en las tierras aztecas.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Yalitza Aparició compartió videos en donde se le pudo ver bailando al ritmo de las canciones de Bad Bunny.
La actriz, que ganó su fama tras actuar en el filme Roma, se mostró feliz mientras estaba vestida con un pantalón de mezclilla, top de colores y cabello suelto, señala milenio.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)
Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)
“Noche tranqui en la casita”, escribió Yalitza Aparicio en el pie de una de sus publicaciones en Instagram. Yalitza Paricio estuvo bailando junto con Cassandra Sanchez Navarro y Lety Sahagun. Las famosas se abrazaron por la emoción que les provocó ser invitadas en La Casita de Bad Bunny.
En otra parte de su video, Yalitza Aparicio compartió un instante de emoción a lado de un joven identificado como Memo Higareda. La también modelo y su acompañante no dejaron de brincar de felicidad.
De acuerdo con Ocesa, Bad Bunny, para sus ocho conciertos en la Ciudad de México, recibirá a asistentes de 77 países, “quienes viajarán exclusivamente para vivir la experiencia del tour, confirmando el alcance global del artista y el papel de la ciudad como epicentro del turismo musical en América Latina”.
“Además, el 45 por ciento del público proviene de otros estados de la República, reflejo del magnetismo del espectáculo y del impacto que genera en la movilidad, la ocupación hotelera y la derrama económica de la región, impulsando a la Ciudad de México como una de las ciudades más atractivas para los conciertos de talla internacional”, agregó Ocesa.