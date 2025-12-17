Brilla Yalitza Aparicio en la casita de Bad Bunny

La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, presumió que fue invitada a La Casita de Bad Bunny, durante el cuarto concierto del cantante puertorriqueño en México.

Bad Bunny regresó a la Ciudad de México con ocho fechas de su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una de las giras más grandes del reguetonero en las tierras aztecas.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Yalitza Aparició compartió videos en donde se le pudo ver bailando al ritmo de las canciones de Bad Bunny.

La actriz, que ganó su fama tras actuar en el filme Roma, se mostró feliz mientras estaba vestida con un pantalón de mezclilla, top de colores y cabello suelto, señala milenio.com