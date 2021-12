Brillan actores peruanos en ‘Don´t look up’

El estreno de Don´t look up en Netflix fue este fin de semana y la película está dando mucho de qué hablar en las redes sociales; uno de los aspectos que los cibernautas más destacan es la aparición de los peruanos André Silva y Ramón García.

Si bien es cierto que la cinta es protagonizada por actores multipremiados, incluso algunos con un Óscar en su currículum, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, o de talla internacional como Ariana Grande, fue la participación de los actores peruanos lo que se apoderó de las redes en latinoamérica.

Previo a su lanzamiento, fue André Silva, protagonista de cintas Mi amor el wachimán, El león de la cumbia, quien confirmó su participación a través de sus redes sociales, infomación que se confirmó el día de su estreno.

Mientras que la participación de Ramón García, quien es un actor peruano con gran trayectoria y que también fue parte de la miniserie Los Choches, interpretando al personaje de Chapana.

La actuación de ambos fue durante unos segundos, pero no cabe duda que la aparición de los dos ha significado un gran orgullo para muchos peruanos, al saber que son parte de una megaproducción que tiene a actores de talla mundial y ganadores de los Óscar.

Silva y García, orgullo peruano

Tras el estreno de No miren arriba, nombre de la cinta en español, los fans de André Silva lo felicitaron a través de sus redes sociales y el actor no dudó en responder más de un agradecimiento.También dio declaraciones para RPP Noticias, donde demostró sentirse emocionado y orgulloso con su participación.

“La experiencia ha sido fabulosa, de hecho me enorgullece mucho y me alegra de que Netflix piense en visibilizar el talento nacional, no solamente por parte de los actores sino de todo el equipo técnico que ha sido encargado de realizar esta filmación”, dijo Silva, según reportó RPP Noticias.

Asimismo, confirmó que su participación se dio gracias a la convocatoria del conocido director peruano Jorge Carmona, quien es hermano del fallecido productor Javier Carmona.

“Debo decir que me sentí muy seguro debido a la relación que tengo con Jorge, a quien conozco hace muchos años. Creo que fue mi primer director de televisión, con él hice Misterio, tenemos una buena energía, también hemos grabado la película Avenida Larco, así que sentí que estaba en buenas manos y que todo iba a fluir bien”, declaró.

La locación en la que filmó André Silva fue en la bahía de Paracas en Perú.

En el caso de Ramón García, hasta el momento no se ha pronunciado en ninguna de sus redes sociales sobre la popular película; sin embargo, ha brindó unas declaraciones para El Comercio, donde indicó que también fue convocado por el director Jorge Carmona para una “microescena” en donde le da vida a un taxista que ve pasar a un cometa.

“Es un taxista que está en la puerta del Hotel Bolívar, en la plaza San Martín. Entonces, pasa el famoso cometa, miro yo hacia el cielo y eso fue todo”, sostuvo García.

Ambos actores trabajaron en el mismo film que Leonardo DiCaprio y demás estrellas de Hollywood y son parte de ella, sin embargo, las grabaciones se hicieron en locaciones distintas, por lo que no hubo un contacto físico o personal entre los actores peruanos y los de Hollywood.