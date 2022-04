$!Brillan artistas en el cierre de Coachella 2022

La cantante Doja Cat, también estuvo por segunda ocasión en el escenario del festival con un repertorio repleto de éxitos y en la mejor onda del rock and roll, además interpretó música inédita durante su show.

The Weeknd fue sin duda alguna de los más esperados por la multitud, pues recorrió una lista de éxitos que agradaron al público, incluidos The Hills, Starboy y I Feel It Coming.

El intérprete se mostró cómodo en el escenario de Coachella y esa confianza se demostró, pues esta fue la cuarta vez que toca en el festival, incluida una actuación principal en 2018.