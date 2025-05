Brillan estrellas en el Tecate Emblema 2025 en CDMX

Pero el festival no solo vivió de electrónica. La emoción se desbordó cuando Will Smith apareció en el escenario principal. El actor y rapero trajo consigo toda la nostalgia noventera con Gettin’ Jiggy Wit It, Miami y, por supuesto, Men in Black. Su presencia fue tan inesperada como magnética: bailó, sonrió, conectó con el público mexicano y dejó claro que sigue siendo una superestrella