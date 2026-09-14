Brillan famosos en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026

El día para celebrar a las grandes producciones de la televisión finalmente llegó. El Peacock Theater en Los Ángeles ha recibido a las grandes estrellas de la pantalla chica con motivo de la 78 edición de los Premios Emmy.

Evento en la que series como The Pitt, Widow’s Bay y Hacks llegan como algunas de las producciones favoritas para llevarse los principales galardones en una de las grandes citas del año para los amantes de las series.