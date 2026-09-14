Brillan famosos en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026

El día para celebrar a las grandes producciones de la televisión finalmente llegó. El Peacock Theater en Los Ángeles ha recibido a las grandes estrellas de la pantalla chica con motivo de la 78 edición de los Premios Emmy.
Evento en la que series como The Pitt, Widow’s Bay y Hacks llegan como algunas de las producciones favoritas para llevarse los principales galardones en una de las grandes citas del año para los amantes de las series.
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Una publicación compartida por Emmys / Television Academy (@televisionacad)
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Más allá de la esperada ceremonia, la alfombra roja también ha cobrado protagonismo al convertirse en un verdadero desfile de celebridades vestidas con las siluetas más glamurosas y sofisticadas.
Desde deslumbrantes vestidos de alta costura hasta trajes a la medida, los mejores exponentes de la televisión han desplegado estilo y elegancia en una velada inolvidable. No te pierdas todos los looks de los Premios Emmy 2026.
Figuras como Selena Gomez, Nicole Kidman, Zendaya, Kristen Bell, Elle Fanning, Colman Domingo, Lisa Kudrow, Isabel Gravitt, Adam Brody, Grace Gummer, Abby Elliott, Mikaela Hoover, Sara Foster, Mariska Hargitay, Alfonso Ribeiro, entre otros, arriban a la ceremonia, luciendo como lo que son, una grandes estrellas.