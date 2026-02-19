Brillan famosos por la tradicional alfombra roja en los Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro celebró su edición 38 en el Kaseya Center de Miami, Florida, convirtiéndose en un gran aliado de industria de la moda a través de los atuendos de los artistas invitados.

La elegancia, el porte y innovación son parte de los looks con los que los artistas desfilan por la alfombra roja brindando, además, un acercamiento a lo que se espera para las tendencias de 2026.

Esta año Bad Bunny, Carín León y Rauw Alejandro lideran la lista de nominados, seguidos de artistas como Shakira y Karol G.