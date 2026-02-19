Brillan famosos por la tradicional alfombra roja en los Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro celebró su edición 38 en el Kaseya Center de Miami, Florida, convirtiéndose en un gran aliado de industria de la moda a través de los atuendos de los artistas invitados.
La elegancia, el porte y innovación son parte de los looks con los que los artistas desfilan por la alfombra roja brindando, además, un acercamiento a lo que se espera para las tendencias de 2026.
Esta año Bad Bunny, Carín León y Rauw Alejandro lideran la lista de nominados, seguidos de artistas como Shakira y Karol G.
En esta edición, el rosa predominó en los atuendos de las artistas que desfilaron por la alfombra roja de Premio Lo Nuestro, mientras que el café aportó elegancia entre algunos de los invitados a la ceremonia. La cantante Karla Díaz fue una de las primeras en dar muestra de sofisticación con un vestido strapless con una ligera abertura en la pierna, así como guantes de encaje que estuvieron decorados por un moño.
Al igual que María Becerra quien llegó a la gala en un vestido tipo corsé en color perla. Lo mismo Elena Rose, quien conquistó la noche en un vestido corto, tambien en color rosa.
Otras figuras como Cazzu, Christian Castro, Gloria Trevi, Kany García, Mau y Ricky, Maluma, Prince Royce, Majo Aguilar, Valentina Ferrer, optaron por otros colores, pero sin perder esa elegancia que los distingue.