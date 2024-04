Luciendo un top transparente en blanco y negro, Stefani se unió al bajista Tony Kanal, al guitarrista Tom Dumont y al baterista Adrian Young en el escenario para una presentación de 80 minutos que incluyó varios de los éxitos de la banda, como Simple Kind of Life, It’s My Life y Hella Good .

El line up estuvo conformado también por artistas como Tayler The Creator, Blur, Jungle, Jon Batiste, Vampire Weekend, Gabe Real, The Read Pears, The Aquabats, Girl Ultra.