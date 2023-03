La Semana de la Moda en París, uno de los eventos más importantes en el mundo de alta costura, contará entre sus diseñadores invitados con una sinaloense, se trata de Cielo Inzunza, quien viajará a la “Ciudad de la luz” para presentar una colección especial. Visiblemente emocionada por la noticia, la diseñadora compartió que al principio cuando recibió la llamada, pensó que se trataba de alguna broma, pero conforme la charla avanzaba se dio cuenta que no era así, que las referencias que daban eran bastantes serias, y que realmente la estaban convocando a participar en reconocido evento de moda en París.

“La invitación se dio a través de una organización, la cual tiene sedes en ciudades más importantes de la moda como lo son París, Milán y Nueva York, de hecho ya me habían invitado hace dos años a la Semana de la Moda en Toronto, pero se vino la pandemia, así que pensé que esa oportunidad se me había ido, que la había perdido, y de pronto me vuelven a llamar para participar, y estoy feliz porque esta vez sí estaré presente”, detalló Inzunza. La diseñadora compartió que para este evento el cual se realizará del 25 de septiembre al 3 de octubre, la organización le pidió presentar una colección de 12 vestidos, seis de ellos serán de novia y los otros seis de noche. “Estaré alternando con otros diseñadores, de países Europeos, y de Latinoamérica, pero de México creo soy la única que estará ahí, y esta es la primera vez que participo en este evento tan importante, y esto tiene un significado muy importante porque la primera vez que yo fui a París fue a los 19 años me imaginé algo así, pero nunca pensé que se haría realidad tan pronto, tengo 39 años, y creía que a mi edad ya había conseguido muchas cosas que me había propuesto. Entre hilos y carretes Su pasión por la costura, por la moda, el glamour, cuenta Cielo comenzó desde que era una niña. Tenía seis años cuando ella ya confeccionaba vestidos para sus muñecas, fueron estas sus primeras modelos.

“Yo diseñaba vestidos para mis muñecas, así empecé, luego comencé a hacer vestidos para mis compañeras en la primaria y secundaria, a quienes les diseñaba los trajes de los bailables de del 20 de noviembre y cosas de este de ese tipo porque era algo que me me gustaba mucho hacer, no lo hacía por dinero, sino por aprender”. Más adelante, a los 15 años tuvo su primer trabajo en una casa de modas en Guasave, y a los 18 se viene a vivir aquí a Culiacán, para ingresar a la Universidad Casa Blanca, también cuenta con un diplomado en Barcelona, además cuenta con una maestría enfocada en el tema de Historia de la Moda.

“Desde los seis años nunca he dejado de hacer esto, recuerdo que diseñaba desde vestidos para el día, de noche, lo que fuera yo lo hacía, hasta que poco a poco me fui especializando en esto, tomando mayor seguridad, creando diseños exclusivos en vestidos de novia, 15 años, entre otros”. Hoy Cielo Inzunza cuenta con una trayectoria de 16 años dentro de la moda, y durante la charla con ella dejó claro que fue siempre esta carrera a lo que se quería dedicar, y hoy rinde frutos, al saber que su trabajo como diseñadora será visto en París, dentro de los shows de más reconocidos en el mundo, donde mostrará el estilo que la define, su propia huella en la moda.