Brinda Alejandro Fernández la ‘serenata más grande del mundo’ en Guadalajara

Más de 270 mil personas se reunieron en la glorieta de La Minerva y sus alrededores para asistir al concierto gratuito que brindó Alejandro Fernández, por los festejos del Mundial 2026 en el estado de Jalisco. Dicho concierto se realizó previo al partido de España vs Uruguay en la cacha del Estadio Akron de Guadalajara. El Gobierno de Jalisco dio a conocer que la noche del jueves 25 de junio, más de 270 mil personas se congregaron en La Minerva para presenciar el concierto gratuito de Alejandro Fernández por el Mundial 2026. Además del otrora “Potrillo”, en el escenario estuvieron también sus hijos Camila y Alex Fernández, al igual que artistas como Julión Álvarez y Alfredo Olivas quienes deleitaron a las casi 300 mil personas con sus mejores éxitos. Ante la masiva convocatoria que albergó La Minerva, así como todos sus alrededores, el evento fue catalogado por el gobierno local como “La serenata más grande del mundo”, detalla sdpnoticias.com

Protección Civil Jalisco compartió cómo fue aumentando el aforo, pues en su reporte de las 18:00 horas se contabilizaban cerca de 60 mil personas reunidas, pero que para las 23:00 horas la cifra ya rebasaba las 270 mil almas en el lugar. El Concierto de Alejandro Fernández y artistas invitados, tuvo el objetivo de compartir parte de la música mexicana con el mundo, en la que Jalisco ha catalogado como la sede “más mexicana” del Mundial 2026.

Julión Álvarez artista invitado.

El repertorio incluyó canciones representativas de distintas etapas de la carrera del hijo de Vicente Fernández, desde temas de regional mexicano hasta algunos de sus éxitos en el género pop y colaboraciones recientes.

Con Alfredo Olivas interpretó el tema Cobijas ajenas.

También interpretó junto con Alfredo Olivas el tema Cobijas ajenas, colaboración que ambos artistas grabaron recientemente. Canciones como No me sé rajar, Hermoso cariño, Estos celos y más hicieron vibrar a las miles de almas que lo acompañaron coreando cada una de ellas. Junto a Julión Álvarez logró enloquecer al público tras interpretar Nube viajera, un clásico de su carrera. A estas le llegaron más canciones como Mi México Lindo, Cielito Lindo. Sin embargo, la noche llegó a su clímax cuando presentó a sus hijos Camila Fernández y Alex Fernández, con quienes demostró que la dinastía sigue más viva que nunca. Durante aproximadamente dos horas, El Potrillo demoró porque es una de las grandes figuras en la música mexicana.

Más de 270 mil personas se reúnen en el concierto gratuito.

Con este concierto, tanto Guadalajara como la Ciudad de México contarán con eventos musicales gratuitos que acompañarán las actividades deportivas de la Copa del Mundo y ofrecerán espacios de convivencia para aficionados y visitantes.

Alejandro junto a su hija Camila.

Actualmente el cantante de 55 años se encuentra de gira con su tour De Rey a Rey, con el que le hace homenaje a su padre, Vicente Fernández. Este espectáculo lleva alrededor de 60 conciertos con llenos totales en diversos recintos de Latinoamérica, Estados Unidos, España.

Alex Fernández también participa en el concierto.