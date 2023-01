$!Brinda Alejandro Sanz alegría a los niños en el Día de Reyes

Los internautas enviaron algunos mensajes para el Rey Melchor, “Yo le voy a pedir a los Reyes un besito tuyo para comenzar bien el año. Ojalá me lo regale”, “El Rey Melchor mas guapo de todos”, “Que lindo nuestro Melchor! El mejor Rey Mago”, “El rey que todos queremos en nuestras vidas”, “El Rey Melchor es el más guapo... lo siento por Gaspar y Baltasar”.

Alejandro Sanz dará un recorrido para brindar alegría a los pequeños que no pasan por un buen momento, con la idea que no se pierda la tradición y que no olviden la magia de los Reyes Magos.

A través de un video que el cantante subió a us redes, se le puede ver disfrazado de Rey Mago, visitando un hospital, donde es recibido por personal, con quienes canta y se toma una foto para después seguir su camino.