Brinda apoyo Rosalía a niños afectados por terremotos en Venezuela

Aunque no se reveló el monto de la aportación, sí explicó el impacto que tendrá. Gracias a la contribución de Rosalía y de su fundación será posible suministrar agua potable a más de 30 mil niños durante un mes, brindar atención médica a 25 mil personas durante tres meses y habilitar espacios seguros para proteger a miles de menores afectados por la emergencia, detalla quien.com

La organización agradeció públicamente el gesto de la intérprete de Despechá a través de sus redes sociales, donde destacó que su apoyo permitirá ampliar la ayuda destinada a miles de niños y familias que perdieron sus hogares o permanecen en situación de vulnerabilidad tras el desastre.

Rosalía volvió a demostrar que su compromiso trasciende los escenarios. La cantante española realizó, junto con la Fundación Rosalía, una donación a UNICEF para apoyar a los niños afectados por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela y que dejaron miles de víctimas y una grave crisis humanitaria.

En su mensaje de agradecimiento, UNICEF España reconoció no solo la generosidad de la artista, sino también la importancia de utilizar su influencia para visibilizar una de las mayores crisis humanitarias que enfrenta actualmente América Latina.

“Tu voz no solo llena estadios, también lleva esperanza a quien más la necesita”, escribió la organización al agradecer públicamente el apoyo de la cantante.

La ayuda llega en un momento crítico. De acuerdo con UNICEF, alrededor de 680 mil niños requieren asistencia humanitaria urgente tras los sismos de magnitudes 7.5 y 7.2 que afectaron Caracas y varios estados del norte del país. La prioridad es garantizar acceso a agua potable, atención sanitaria, apoyo psicológico y espacios seguros para la infancia.

Antes de hacerse pública la donación, Rosalía ya había manifestado su preocupación por la tragedia durante un concierto de su gira en Las Vegas. La artista hizo una pausa en el espectáculo para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

“Necesitan todo nuestro cariño. Es un momento muy delicado para todos ellos. Por mi parte, haré todo lo posible”, expresó ante miles de asistentes.

La acción se suma a una larga lista de iniciativas solidarias encabezadas por la cantante en los últimos años. Rosalía ha donado objetos personales para recaudar fondos destinados a niños en situación vulnerable, participó en un concierto benéfico por Palestina y colaboró como voluntaria con World Central Kitchen tras la DANA que afectó la Comunidad Valenciana en 2024.