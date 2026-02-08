Brinda Bad Bunny junto a Ricky Martin y Lady Gaga un homenaje a América Latina

Tal y como lo prometió días antes de su presentación, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, no solo brindó una gran presentación, conquistó el show del medio tiempo del Super Bowl LX, dejando en claro el gran poder que tiene la influencia y musica latina.

En sólo 13 minutos, el recién ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, brindó un espectáculo lleno de sorpresas, dejando en lo más alto a la cultura latina, pese a las protestas por su presencia en un evento considerado totalmente americano, logrando con su música y explosivo flow, hacer bailar, cantar y gozar al máximo a las casi 77 mil almas que se dieron cita a este encuentro deportivo, para el que el artista no cobró un solo dólar por su actuación.

Un show lleno de sorpresas

Ante un aproximado de más de 127 millones de espectadores a nivel global, Benito Martínez Ocasio apareció en la escena en medio de una gran producción, en donde no faltó ni la famosa casita naranja utilizada en su gira, y así entre aplausos, gritos, luces, sonidos clásicos del reguetón y bailarines, el astro puertorriqueño arribó al centro del estadio portando un atuendo en color blanco con el tema Titi Me preguntó, seguido de otro éxito más de su más reciente producción.