Brinda Bad Bunny junto a Ricky Martin y Lady Gaga un homenaje a América Latina

Tal y como lo prometió días antes de su presentación, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, no solo brindó una gran presentación, conquistó el show del medio tiempo del Super Bowl LX, dejando en claro el gran poder que tiene la influencia y musica latina.
En sólo 13 minutos, el recién ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, brindó un espectáculo lleno de sorpresas, dejando en lo más alto a la cultura latina, pese a las protestas por su presencia en un evento considerado totalmente americano, logrando con su música y explosivo flow, hacer bailar, cantar y gozar al máximo a las casi 77 mil almas que se dieron cita a este encuentro deportivo, para el que el artista no cobró un solo dólar por su actuación.
Un show lleno de sorpresas
Ante un aproximado de más de 127 millones de espectadores a nivel global, Benito Martínez Ocasio apareció en la escena en medio de una gran producción, en donde no faltó ni la famosa casita naranja utilizada en su gira, y así entre aplausos, gritos, luces, sonidos clásicos del reguetón y bailarines, el astro puertorriqueño arribó al centro del estadio portando un atuendo en color blanco con el tema Titi Me preguntó, seguido de otro éxito más de su más reciente producción.
La primera sorpresa entre los invitados fue Lady Gaga, portando un vestido azul y flor roja, interpretando un tema a ritmo de salsa, acompañado de un grupo, dando ese toque caribeño al evento, en un show que brindó un homenaje total Puerto Rico, a su gente del campo en los cañaverales, y a toda la cultura latinoamericana.
Luego llegó el tema NuevaYol, con uno de los éxitos de su nuevo disco Debí Tirar Más fotos, interpretado entre bailarines que acompañaban la pieza con perfectas coreografías que invitaban a bailar y pasarla bien.
La segunda sorpresa llegó con la presencia del astro boricua Ricky Martin, interpretando una balada, vestido de igual manera en blanco, sumándose al elenco de bailarines que durante el show, pero sin tener una aparición más en conjunto con Lady Gaga y Bad Bunny, quien entre sonoros aplausos y el tradicional ritmo caribeño, culminó su show lanzando un reconocimiento a todos los países latinoamericanos, resaltando que hoy su presencia está más fuerte que nunca.
Benito Antonio Martínez Ocasio se convierte en el primer artista en 60 años en el Super Bowl en cantar por completo en español durante el intermedio.
