Brinda Carlos Rivera un homenje a la música mexicana con el tema ‘Alguien’

El intérprete, que acumula múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, reafirma su compromiso de crear canciones que conecten con la esencia de las tradiciones mexicanas y enaltezcan el orgullo de ser mexicano. Tal como lo hizo el año pasado con Calavera, en esta ocasión regresa con una propuesta que combina pasión, melancolía y el inconfundible sonido del mariachi.

Con este lanzamiento, Rivera vuelve a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes de su generación.

El reconocido cantante mexicano Carlos Rivera lanzó su nuevo sencillo titulado Alguien , un tema de desamor que rinde homenaje a las raíces de la música mexicana.

Alguien fue escrita por Carlos Rivera junto a Luis Mejía e Iván Gámez. El tema entrelaza tragedia, ficción y realidad para contar la historia de un amor no correspondido, señala miamipocket.com

Con acordes al compás del mariachi y matices melódicos característicos de Rivera, la canción transmite la intensidad de un corazón herido.

“Y alguien hoy está sufriendo por su culpa, alguien muere de dolor y de locura, alguien se está preguntando si esto tiene cura, y ese alguien, soy yo por si tienen duda”, versa la canción.

Este fragmento refleja la fuerza emocional del sencillo, que se suma al repertorio de baladas apasionadas que han consolidado a Rivera como uno de los grandes exponentes de la música latina contemporánea.

El videoclip de Alguien fue grabado en dos escenarios emblemáticos de México, el primero en Xochimilco, con sus trajineras y canales llenos de color, y el segundo fue en Huamantla, Tlaxcala, tierra natal del cantante, conocida por su tradición cultural y artística.

La dirección estuvo a cargo de Yerick Johnsson, quien también trabajó en el video de Calavera.

La historia visual cuenta con la participación de Priscila Valverde, top model mexicana y concursante de La Casa de los Famosos México, quien aporta dramatismo y fuerza interpretativa a la narrativa.

Con cada producción, Carlos Rivera reafirma su misión de llevar la música mexicana a nuevos públicos, fusionando elementos tradicionales con sonidos modernos.

Su trayectoria incluye exitosos álbumes, giras internacionales y colaboraciones con grandes artistas, consolidándolo como un referente de la música en español.

Alguien no solo es un sencillo, sino también un homenaje a las raíces, al desamor y a la pasión que caracteriza la cultura mexicana.