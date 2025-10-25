Brinda Danna un homenaje al arte mexicano

La cantante y actriz mexicana, una de las artistas pop más influyentes de Latinoamérica, sorprendió al público al rendir homenaje a sus raíces a través de un repertorio de música tradicional mexicana, demostrando su versatilidad y poder escénico.

La Gala Vogue Día de Muertos 2025, celebrada el 24 de octubre, no solo destacó por su temática Vestir el tiempo y su espectacular despliegue de alta costura, sino también por una gran sorpresa musical: la presentación de Danna, quien se convirtió en la figura central de la velada.

Danna subió al escenario acompañada de un conjunto de mariachi, en una presentación que fusionó la música popular mexicana con su característico estilo pop. Con ello, la intérprete dejó claro que su arte trasciende géneros y fronteras, detalla elimparcial.com

Setlist de la noche estuvo conformado por temas como La Llorona, Amor Eterno, Aún te quiero. Aunque el código de vestimenta de la gala buscó representar la trascendencia del tiempo, Danna llevó el concepto más allá de la moda —luciendo un vestido dramático de Elena Vélez— para rendir tributo a la tradición mexicana.

Con su potente voz, su interpretación y su conexión con el público, la artista reafirmó su posición como una de las figuras más completas del panorama musical actual, consolidando una noche que combinó arte, cultura y elegancia.