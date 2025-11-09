Brinda Edén Muñoz un homenaje a Carlos Manzo en su concierto en el Auditorio Nacional

El cantante de regional mexicano Edén Muñoz presentó este fin de semana su primer concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y dedicó una parte de su espectáculo a Carlos Manzo.

El alcalde de Uruapan, Michoacán, recientemente fue asesinado y el intérprete honró su memoria dentro de su concierto con la canción “Ilusión 98”, referenciando un momento donde él bailaba esta misma canción en un evento.

Desde la muerte del alcalde, la canción se ha transformado en un himno de protesta y reclamo de justicia para Carlos Manzo, porque fue la última que canción que bailó antes de ser asesinado en Uruapan hace una semana.

“Ilusión 98” fue “tocada” como homenaje, en el concierto del cantante Edén Muñoz, durante su presentación la noche del sábado en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

Esa noche, Muñoz además tuvo como invitada especial a Yuridia, con quien interpretó el éxito “Mi eterno amor secreto”, además de temas como “Qué agonía” y “Mi tesoro”. Este concierto lo dedicó a su esposa, quien siempre ha estado ahí para él, comentó.