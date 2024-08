Además del homenaje a Silvia Pinal, los camerinos llevan otros nombres de destacadas figuras del cine, como Dolores del Río y Columba Domínguez.

Durante el homenaje, su hija Alejandra Guzmán, agradeció las enseñanzas artísticas de su madre.

“Nos has enseñado con tanto amor todo lo que sabes, gracias por todo lo que nos has dado, nos has regalado tu arte”, dijo la cantante en su discurso.

“Es difícil que nos unamos todos, pero mi madre cada vez nos ha unido más y estamos muy orgullosos de todo lo que ha hecho mi mamá en su carrera, de traer el teatro musical y en el cine ni se diga, 33 películas se hicieron aquí en Churubusco de ella. Y ya te quedaste para siempre aquí plasmada mami”.

La Guzmán destacó la importancia de que Silvia Pinal pueda ver este reconocimiento en vida, de acuerdo con rotativo.com.

“Es bonito poder acompañarla y que en vida viva esto, este gran honor, gran orgullo para México, y para el mundo, porque también las Palmas de Oro nada más las tienes tu mamá”.

Sylvia Pasquel se mostró conmovida por volver a uno de los lugares donde la matriarca de la dinastía Pinal expuso su gran talento actoral.

“Imagínate 33 películas, significan un tercio de la vida fílmica de mi mamá que ella vivo en estos foros, que disfrutó de hacer cine en estos foros, y para nosotros es un orgullo poder estar acompañándola en este momento inolvidable para toda la familia, que honra a mi madre como la gran Diva de México que es”, dijo.

A finales del mes de febrero, la salud de la emblemática actriz y productora preocupó al medio artístico y seguidores, luego de informarse que fue hospitalizada debido a que una llaga que tenía en la espalda baja comenzó a sangrar.

Tras varios días de cuidados en el nosocomio, la artista salió avante y pudo volver a su casa para recuperarse.