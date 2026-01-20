Brinda Gerardo Ortiz una noche histórica en Xochimilco

Gerardo Ortiz reafirmó su posición como una de las figuras más sólidas e influyentes de la música regional mexicana al presentarse con rotundo éxito en la Explanada de Xochimilco, marcando su primera vez en este emblemático recinto ante más de 18 mil asistentes en una noche cargada de euforia, emoción y celebración.
Desde su aparición en el escenario, el público respondió con una energía arrolladora, coreando de principio a fin los temas que han marcado una trayectoria destacada dentro del género.
Con una producción impecable, un sonido potente y una presencia escénica contundente, Gerardo Ortiz ofreció un espectáculo de alto nivel que confirmó su vigencia y su capacidad de conectar profundamente con audiencias de distintas generaciones.
El show incluyó un recorrido por los éxitos que han definido su carrera, provocando ovaciones constantes y convirtiendo la Explanada de Xochimilco en un punto de encuentro masivo donde miles de voces se unieron en una misma emoción.
La entrega del público fue total, reflejando el fuerte lazo que el artista mantiene con México y con una base de fans que lo acompaña fielmente a lo largo de los años.
Este concierto llega en un momento especialmente destacado para Gerardo Ortiz, quien recientemente alcanzó el #1 en el chart Regional Mexican Airplay de Billboard con su tema Échame el Grito, consolidando una vez más su impacto en la radio y su relevancia dentro de la industria musical.
Este logro se suma a una carrera marcada por múltiples éxitos, millones de reproducciones en plataformas digitales y una constante presencia en los escenarios más importantes.
Con esta presentación histórica en Xochimilco y su reciente liderato en Billboard, Gerardo Ortiz arranca el año con fuerza y reafirmando su lugar como una figura fundamental que sigue marcando el pulso del género.