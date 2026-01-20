Brinda Gerardo Ortiz una noche inolvidable en Xochimilco

Gerardo Ortiz reafirmó su posición como una de las figuras más sólidas e influyentes de la música regional mexicana al presentarse con rotundo éxito en la Explanada de Xochimilco, marcando su primera vez en este emblemático recinto ante más de 18 mil asistentes en una noche cargada de euforia, emoción y celebración.

Desde su aparición en el escenario, el público respondió con una energía arrolladora, coreando de principio a fin los temas que han marcado una trayectoria destacada dentro del género.

Con una producción impecable, un sonido potente y una presencia escénica contundente, Gerardo Ortiz ofreció un espectáculo de alto nivel que confirmó su vigencia y su capacidad de conectar profundamente con audiencias de distintas generaciones.