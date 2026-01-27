Brinda Guillermo del Toro un toque mexicano al Festival de Cine de Sundance

Guillermo del Toro regresó al Festival de Cine de Sundance 2026 para una proyección especial de su ópera prima Cronos (1994), que se presentó en una versión restaurada en 4K por Janus Films el 27 de enero en el Ray Theatre.

Este evento formó parte del programa Park City Legacy, que conmemora momentos icónicos del festival en su última edición en Utah antes de mudarse a Boulder, Colorado, e incluyó una sesión extendida de preguntas y respuestas con el director.

En paralelo, Netflix organizó una fiesta privada en honor a Del Toro durante el festival, donde el cineasta mexicano sorprendió al preparar tacos y tortillas para los invitados, incluyendo figuras como Elijah Wood, The Daniels y Greta Gandbhir.