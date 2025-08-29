$!Brinda La Adictiva un homenaje a los sones mexicanos con su nuevo álbum ‘Sones Adictivos’

Con más de tres décadas de trayectoria y una sólida presencia en la música regional mexicana, banda La Adictiva sorprende a su público con el lanzamiento de un nuevo álbum de sones, una producción especial dedicada a los sones de la cultura mexicana, que rinde homenaje a los orígenes y a la esencia de la banda tradicional.
Este material marca una nueva etapa artística para La Adictiva, apostando por rescatar y revitalizar un género que forma parte del ADN cultural de Sinaloa.
El álbum incluye 22 temas emblemáticos, tales como El Sinaloense, El Sauce y la Palma, La Guacamaya, sólo por mencionar algunos. Sones Adictivos, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañando a cada tema con un su video musical, grabado completamente en vivo desde Mesillas, Concordia, de donde es originaria La Adictiva.
Este álbum también representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los sonidos tradicionales de la banda, fusionando el talento actual con el legado musical de décadas pasadas.
Recientemente se dio a conocer que La Adictiva enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera internacional tras perder su visa de trabajo para Estados Unidos, documento indispensable para poder realizar presentaciones en ese país.
De acuerdo con la información difundida, el grupo intentó ingresar recientemente al territorio estadounidense, pero se les negó el acceso y se les retiró la visa. Esta situación genera dudas sobre la realización de sus conciertos programados en septiembre en distintas ciudades del país vecino.
Hasta el momento, las fechas de La Adictiva permanecen publicadas en las plataformas oficiales de boletaje, sin avisos de cancelación o reprogramación. Esto sugiere que tanto la agrupación como los promotores aún evalúan opciones para cumplir con la gira o, en su defecto, comunicar cambios en los próximos días.
De acuerdo al tour de la banda, tienen previsto presentarse en las siguientes ciudades de Estados Unidos, y hasta el momento, La Adictiva no presentado algún cambio en su tour.
-Denver: Sábado 30 de agosto en el National Western Complex.
-San Diego: Jueves 25 de septiembre en el Petco Park.
-Wendell: Sábado 27 de septiembre en el Gooch Sports Arena.
-Oceanside California: Viernes 7 de noviembre en la Frontwave Arena
-Los Angeles: Sábado 15 de noviembre en el Peacock
-Theater Kennewick: Miércoles en el Toyota Center Kennewick
-Seattle: Sábado 29 de noviembre en el Moore Theatre.