$!Brinda La Adictiva un homenaje a los sones mexicanos con su nuevo álbum ‘Sones Adictivos’

Con más de tres décadas de trayectoria y una sólida presencia en la música regional mexicana, banda La Adictiva sorprende a su público con el lanzamiento de un nuevo álbum de sones, una producción especial dedicada a los sones de la cultura mexicana, que rinde homenaje a los orígenes y a la esencia de la banda tradicional.

Este material marca una nueva etapa artística para La Adictiva, apostando por rescatar y revitalizar un género que forma parte del ADN cultural de Sinaloa.

El álbum incluye 22 temas emblemáticos, tales como El Sinaloense, El Sauce y la Palma, La Guacamaya, sólo por mencionar algunos. Sones Adictivos, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañando a cada tema con un su video musical, grabado completamente en vivo desde Mesillas, Concordia, de donde es originaria La Adictiva.