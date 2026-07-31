Brinda Lucero actuación sorpresa en la Central de Abasto de la Ciudad de México

Lucero ofreció una presentación sorpresa en el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abasto, donde interpretó por primera vez en público su nuevo sencillo Fuertes declaraciones y algunos de sus grandes éxitos.

Esto ante comerciantes, productores y visitantes que se dieron cita para los festejos previos al aniversario de este emblemático mercado.

Vestida con un look inspirado en la música mexicana y acompañada por mariachi en vivo, la llamada “Novia de América” convirtió el mercado en un escenario improvisado donde cientos de personas corearon sus canciones y aprovecharon para fotografiarse con ella.

Videos compartidos por la propia Central de Abasto y asistentes muestran el ambiente festivo que se vivió durante la presentación.