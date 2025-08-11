Brinda Marilyn Manson controvertido concierto en San Luis Potosí

El cantante estadunidense Marilyn Manson visitó San Luis Potosí para cumplir con su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, en medio de protestas y miles de firmas que pedían cancelar el espectáculo. Pese a la controversia, el artista se presentó en el Foro de las Estrellas la noche de este domingo ante un aforo de 100 mil personas, en un concierto completamente gratuito.

Desde el anuncio de su participación, grupos católicos del estado manifestaron su rechazo, argumentando que el cantante promueve mensajes contrarios a su fe. En el Centro Histórico de la capital potosina, el mismo día del concierto, apareció una cabeza de vaca colocada sobre mantas rojas frente a la Catedral Metropolitana, lo que provocó la movilización de autoridades y el acordonamiento del área, sin que fuera confirmado que este hecho sea asociado a la presentación de Manson en la Feria Nacional Potosina, señala milenio.com La comunidad católica organizó manifestaciones y un grupo de personas recolectó más de seis mil firmas dirigidas al gobierno estatal para impedir la presentación.

Miles de personas acudieron al concierto.

Desde días antes, seguidores de Manson comenzaron a acampar en el exterior del recinto ferial para asegurar un lugar cerca del escenario. Con casas de campaña y filas que se extendieron por horas, los fanáticos esperaron el momento en que se abrieran las puertas del Teatro del Pueblo, que alcanzó su aforo máximo. Finalmente, Marilyn Manson se presentó completamente gratis en el Teatro del Pueblo ‘Foro de las Estrellas’ de la Ferina Nacional Potosina (Fenapo) 2025 ante miles de personas que asistieron este controversial concierto.