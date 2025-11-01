$!Brinda Mario Bautista un homenaje a aquellos que ya partieron con ‘Te fuiste a la luz’

El cantautor mexicano Mario Bautista mantiene una tradición personal muy querida en el tradicional Día de Muertos con el lanzamiento de Te fuiste a la luz, una balada conmovedora llena de promesas, nostalgia y amor profundo. La canción rinde homenaje a aquellos que ya no están con nosotros, ofreciendo un mensaje de conexión eterna y paz que trasciende la vida misma. Te fuiste a la luz y su video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales. “Esta canción es para quienes ya no están, pero siguen iluminando nuestro camino desde la luz, no es una canción triste. Es una puerta. En México, cuando alguien se va, la música les vuelve a abrir el camino de regreso.” expresó el cantante.

Este lanzamiento llega tras el éxito rotundo de Acapulco, la reciente colaboración de Mario Bautista junto con Fede Vigevani, que ya se ha convertido en un fenómeno viral. En solo unas semanas, el vídeo musical ha superado más de 2.5 millones de vistas, alcanzando 1 millón de vistas en las primeras 24 horas desde su lanzamiento. La canción fue tendencia mundial en YouTube, alcanzando el número 1 en 10 países, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay y Uruguay, e incluso fue tendencia en X (anteriormente Twitter) sólo dos horas después de su lanzamiento.

Inspirado por su fuerte vínculo con la ciudad portuaria, Bautista ha destinado el 100 por ciento de sus ganancias de Acapulco a una institución beneficiaria dedicada a apoyar a niños y adolescentes vulnerables en Guerrero, con el apoyo del gobierno estatal, un gesto de solidaridad y amor que refleja los valores profundamente enraizados en él. Te fuiste a la luz llega también tras uno de los mayores hitos de la carrera de Bautista: su presentación en la final de la Leagues Cup 2025 en Seattle, donde interpretó Nuestros Colores, el himno oficial del torneo, ante una multitud récord de más de 69 mil aficionados. El momento se convirtió en una de las presentaciones más comentadas del evento, consolidando el estatus de Bautista como una de las voces globales más dinámicas e inspiradoras de México.