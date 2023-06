La noche seguía su curso, y ante un público que no dejaba de aplaudir y cantar, el grupo se puso romántico, lanzando un bloque de baladas emotivas, en las que figuraron los temas Cómo eres, Confieso, Te necesito, Mírame a los ojos, No es obsesión, y Un pie tras otro pie, con la que muchos desde sus asientos intentaban imitar la coreografía.

Otros temas clásicos que fueron bastante bien recibidos por sus fans y no dejaron de cantar fueron Susanita tiene un ratón, Calendario de amor, Jam, y claro, no podía faltar uno bastante pegajoso, Pónganse las botas.

Con un nuevo cambio de vestuario, y ya con casi dos horas de concierto, sobre el escenario OV7 seguía complaciendo a su público, esta vez con temas más de actuales, sumando al repertorio los éxitos Te quiero tanto, Vuela más alto más, Enloquéceme, y uno de los éxitos más esperados Shabadaba, interpretado por Kalimba, mismo que puso al público de pie bailando y cantándolo a todo pulmón.

Con la cada melodía, el final se acercaba, y tras otro nuevo cambio de vestuario, OV7 se despidió de sus fans con el tema No me voy, cerrando este capítulo en un gran abrazo y con la frase “Esto no es un adiós, es un gracias por siempre”.