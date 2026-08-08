Brinda Selena Gomez un homenaje a sus raíces mexicanas

Para Selena Gomez, México no es una referencia lejana. La cantante estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces mexicanas y la influencia que su familiar paterna ha tenido en su vida.
Ahora, esa conexión volvió a aparecer en uno de sus proyectos musicales más recientes, Te Olvido (La La), su colaboración con Becky G y Benny Blanco.
Entre los momentos destacados que hubo durante la grabación del video de la canción está uno especialmente mexicano: Selena comiendo un burrito preparado por la creadora de contenido mexicana Rebeca Coss.
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Una publicación compartida por Rebeca Coss Guerrero (@rebecacoss1)
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Rebeca, conocida por sus videos de cocina y por compartir recetas de comida mexicana, formó parte del videoclip y aprovechó la convivencia con los artistas para prepararles uno de sus platillos. En un video compartido en sus redes sociales se puede ver a Selena disfrutando de un burrito relleno de frijoles, arroz, guacamole y carne.
El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido por la creadora en sus redes sociales. La reacción de Selena al probarlo fue suficiente para convertir la escena en uno de los momentos más comentados por sus seguidores.
La colaboración tiene un significado particular porque tanto Selena como Becky G son estadounidenses con raíces mexicanas.
Selena Gomez nació en Grand Prairie, Texas, y es hija de Ricardo Joel Gomez, de ascendencia mexicana, y Mandy Teefey. La cantante ha hablado públicamente sobre la importancia que tiene para ella su herencia y sobre cómo creció vinculada a la cultura mexicana a través de su familia.
En 2021, durante una conversación sobre su pasado, Selena incluso explicó que se siente orgullosa de sus raíces y de formar parte de una familia mexicano-estadounidense.
Becky G, por su parte, nació en Inglewood, California, y es nieta de inmigrantes mexicanos. La cantante ha convertido su origen familiar en una parte importante de su identidad artística y ha hablado abiertamente sobre lo que significa para ella representar a la comunidad latina.
Por eso, Te Olvido (La La) no solo reúne a dos estrellas del pop estadounidense: también cruza las historias de dos mujeres que han construido carreras internacionales sin dejar de reivindicar sus raíces.
El video cuenta con elementos característicos de la cultura mexicana y latina, desde la estética y los escenarios hasta detalles relacionados con la comida y nuestra identidad.
La presencia de Rebeca Coss funciona precisamente como uno de esos puentes. La creadora mexicana lleva su contenido gastronómico a una producción internacional y, en el proceso, termina cocinando para Selena.
Su participación también tiene una historia detrás. Antes, Rebeca ya había colaborado con Benny Blanco. El productor compartió anteriormente contenido junto a ella preparando comida mexicana, colaboración que ayudó a que su trabajo llegara a una audiencia mucho más amplia.
Ahora, la relación vuelve a aparecer alrededor de un proyecto musical en el que Blanco trabaja junto a Selena y Becky G.
La canción también representa una colaboración relevante dentro de la carrera de sus protagonistas. Selena Gomez y Becky G unen por primera vez sus voces en una canción oficial, con Benny Blanco como productor y colaborador.
El lanzamiento forma parte de la nueva etapa musical de Blanco y continúa la relación creativa que mantiene con Selena, con quien se casó en 2025.