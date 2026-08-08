Brinda Selena Gomez un homenaje a sus raíces mexicanas

Para Selena Gomez, México no es una referencia lejana. La cantante estadounidense ha hablado en distintas ocasiones sobre sus raíces mexicanas y la influencia que su familiar paterna ha tenido en su vida. Ahora, esa conexión volvió a aparecer en uno de sus proyectos musicales más recientes, Te Olvido (La La), su colaboración con Becky G y Benny Blanco. Entre los momentos destacados que hubo durante la grabación del video de la canción está uno especialmente mexicano: Selena comiendo un burrito preparado por la creadora de contenido mexicana Rebeca Coss.

Rebeca, conocida por sus videos de cocina y por compartir recetas de comida mexicana, formó parte del videoclip y aprovechó la convivencia con los artistas para prepararles uno de sus platillos. En un video compartido en sus redes sociales se puede ver a Selena disfrutando de un burrito relleno de frijoles, arroz, guacamole y carne. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido por la creadora en sus redes sociales. La reacción de Selena al probarlo fue suficiente para convertir la escena en uno de los momentos más comentados por sus seguidores. La colaboración tiene un significado particular porque tanto Selena como Becky G son estadounidenses con raíces mexicanas. Selena Gomez nació en Grand Prairie, Texas, y es hija de Ricardo Joel Gomez, de ascendencia mexicana, y Mandy Teefey. La cantante ha hablado públicamente sobre la importancia que tiene para ella su herencia y sobre cómo creció vinculada a la cultura mexicana a través de su familia.