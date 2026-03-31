$!Brinda Taylor Swift un homenaje a Elizabeth Taylor con nuevo video

A diferencia de muchos de sus videoclips anteriores, Taylor Swift decidió no aparecer en pantalla.

El video se estrenó este 31 de marzo de 2026 y, por ahora, se encuentra disponible de manera exclusiva en las plataformas de streaming Apple Music y Spotify para usuarios premium. En YouTube, en cambio, se publicó un visualizador con el arte oficial del sencillo.

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video musical de Elizabeth Taylor , un tema inspirado en la vida y el legado de la icónica actriz de Hollywood.

El video está compuesto por un montaje de escenas de la filmografía de Elizabeth Taylor, además de fragmentos de material de archivo de su vida pública. Entre las producciones incluidas aparecen clásicos del cine como Cleopatra, Cat on a Hot Tin Roof, Who’s Afraid of Virginia Woolf? y Father of the Bride . señala elimparcial.com

La propuesta visual funciona como un recorrido cinematográfico por la carrera de la actriz, considerada una de las figuras más influyentes de la época dorada de Hollywood.

Además del videoclip principal, también se lanzó una versión alternativa titulada “So Glamorous Cabaret”, que presenta la canción con acompañamiento de piano.

El tema Elizabeth Taylor forma parte del álbum The Life of a Showgirl, publicado en octubre de 2025.

Swift explicó que la inspiración surgió después de saber que Christopher Wilding, hijo de la actriz, la comparó con su madre por la intensidad de la fama que ambas han vivido.

A partir de esa idea, la cantante escribió la canción como una forma de reflexionar sobre la fama, el escrutinio público y la manera en que las figuras mediáticas se convierten en personajes casi míticos.

Para publicar el tema y utilizar imágenes de la actriz, Taylor Swift solicitó autorización al patrimonio de Elizabeth Taylor. La respuesta de la familia fue positiva. Quinn Tivey, nieto de la actriz, describió la canción como un homenaje “hermoso” que retrata el legado de su abuela de forma honesta y compleja.

El video concluye con un mensaje de agradecimiento a House of Taylor, al Elizabeth Taylor Trust y a las familias Todd y Wilding, quienes autorizaron el uso del material de archivo.

No es la primera vez que Taylor Swift hace referencia a la actriz. La cantante ya había mencionado a Elizabeth Taylor en ...Ready for It?, tema incluido en el álbum Reputation de 2017.