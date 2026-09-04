Brinda Yuridia un homenaje a Juan Gabriel y a Selena, durante su concierto en México

Con lleno total, Yuridia hizo historia en el Estadio GNP Seguros con un concierto que representó un sueño cumplido para la intérprete y, al mismo tiempo, uno de los puntos más altos en sus 21 años de carrera, además de un tributo a la música regional mexicana. La presentación del jueves 3 fue un lleno total en el recinto y marcó el arranque oficial de Las Cartas Sobre La Mesa Tour. El show comenzó a las 21:30 horas, con una cuenta regresiva en pantallas que generó gritos de emoción entre el público. Videos de la cantante sentada frente a una mesa esotérica, leyendo tarot, antecedieron su entrada triunfal entre bailarines, animaciones de caballos y fuegos artificiales, al ritmo de Tu pasado y tú. En esas proyecciones, más tarde, apareció un guiño de Lolita Cortés, quien fue jurado de Yuridia durante su paso por La Academia.

La euforia fue absoluta desde el arranque. Sombreros vaqueros tapizaron las gradas y el piso del Estadio GNP Seguros durante toda la noche, en sintonía con la estética del repertorio regional que dominó buena parte del show, detalla infobae.com Las nubes que durante la tarde humedecieron a la Ciudad de México se abrieron como un telón antes del inicio del concierto, lo que dejó una noche completamente despejada para que la intérprete ejecutara su primer GNP sin ningún contratiempo climático.

La cantante ofreció un recorrido por sus éxitos.

A lo largo de la presentación, Yuridia fue pasando por diversos cambios de vestuario, que acompañaron el amplio repertorio de géneros musicales y los tributos que fue desplegando en cada bloque de canciones. La gira que Yuridia inauguró en el Estadio GNP Seguros contempla 19 fechas por México y cerrará el 5 de diciembre en Guadalajara. El recinto, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, nunca había sido Sold Out (Agotado) por una sola solista mexicana antes de arrancar con esta gira, ya su primera fecha fue la antesala de una gira que promete ser un éxito contundente. El antecedente inmediato de este logro se remonta a abril de 2025, cuando la cantante llenó La Plaza de Toros México, con capacidad para más de 40 mil personas, en formato 360. Aquella también fue una marca histórica, ya que ninguna otra mujer lo había conseguido antes en ese formato.

Entre las asistentes estaba la cantate Edith Márquez.