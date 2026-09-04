Brinda Yuridia un homenaje a Juan Gabriel y a Selena, durante su concierto en México

Con lleno total, Yuridia hizo historia en el Estadio GNP Seguros con un concierto que representó un sueño cumplido para la intérprete y, al mismo tiempo, uno de los puntos más altos en sus 21 años de carrera, además de un tributo a la música regional mexicana.
La presentación del jueves 3 fue un lleno total en el recinto y marcó el arranque oficial de Las Cartas Sobre La Mesa Tour. El show comenzó a las 21:30 horas, con una cuenta regresiva en pantallas que generó gritos de emoción entre el público.
Videos de la cantante sentada frente a una mesa esotérica, leyendo tarot, antecedieron su entrada triunfal entre bailarines, animaciones de caballos y fuegos artificiales, al ritmo de Tu pasado y tú. En esas proyecciones, más tarde, apareció un guiño de Lolita Cortés, quien fue jurado de Yuridia durante su paso por La Academia.
La euforia fue absoluta desde el arranque. Sombreros vaqueros tapizaron las gradas y el piso del Estadio GNP Seguros durante toda la noche, en sintonía con la estética del repertorio regional que dominó buena parte del show, detalla infobae.com
Las nubes que durante la tarde humedecieron a la Ciudad de México se abrieron como un telón antes del inicio del concierto, lo que dejó una noche completamente despejada para que la intérprete ejecutara su primer GNP sin ningún contratiempo climático.
A lo largo de la presentación, Yuridia fue pasando por diversos cambios de vestuario, que acompañaron el amplio repertorio de géneros musicales y los tributos que fue desplegando en cada bloque de canciones.
La gira que Yuridia inauguró en el Estadio GNP Seguros contempla 19 fechas por México y cerrará el 5 de diciembre en Guadalajara. El recinto, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, nunca había sido Sold Out (Agotado) por una sola solista mexicana antes de arrancar con esta gira, ya su primera fecha fue la antesala de una gira que promete ser un éxito contundente.
El antecedente inmediato de este logro se remonta a abril de 2025, cuando la cantante llenó La Plaza de Toros México, con capacidad para más de 40 mil personas, en formato 360. Aquella también fue una marca histórica, ya que ninguna otra mujer lo había conseguido antes en ese formato.
Durante el show, la cantante mantuvo un diálogo constante con los asistentes. “¡Que se oiga Ciudad de México!”, exclamó mientras interpretaba Mi eterno amor secreto, tras lo cual llegaron su reciente sencillo Brujería y Para que seas feliz.
En un momento de la noche, Yuridia se mostró conmovida al notar la presencia de público extranjero entre las gradas. “¿Acaso es un sueño o si estoy realmente en el Estadio GNP con ustedes cantando para México e invitados de otros países, alcanzo a ver unas banderas”, dijo, dirigiéndose a los asistentes que mostraban banderas de Colombia o Venezuela según mencionó la intérprete por los colores de estas.
La artista también bromeó con el público y pidió tequila entre canción y canción. “Estoy intentando con todo mi ser no llorar, hay que cantar, pasarla bien, si lloro paramos, pero si me pasan unos tequilas... móchense”, expresó la sonorense.
Antes de interpretar Déjame volver contigo, advirtió al público: “Vamos a cantar canciones que tiene mucho que no canto, si se acuerdan de ellas me acompañan y dicen más menos así”. Más adelante, dedicó Lo siento mi amor a sus amigas y brindó antes de cantar Que se vaya.
Durante Como yo nadie te ha amado, las luces iluminaron a los asistentes, que cantaron la melodía al unísono con la artista. Esa sinergia se mantuvo en Ya te olvidé, uno de los momentos de despecho más emotivos de la velada.
Con un nuevo cambio de vestuario y frases como “Ahora sí necesito un tequila, por favor” y “Arriba Hermosillo, Sonora, señores”, la cantante se resistió a que la noche llegara a su fin. “Yo no quería que acabara esto porque no quería que se acabara, ven cómo funciona el cerebro de uno cuando está pedo”, bromeó.
“Se va a acabar mi primer GNP y no puede suceder, algo hay que hacer, alguien que se suba a bailar conmigo la Chona”, agregó, en el momento previo a su colaboración con Edith Márquez. Sobre esa misma canción, recordó un episodio de su paso por La Academia: “Una semana más en la Academia y esta rola me iban a poner”, dijo sobre La Chona.
Tras ese momento, dio la bienvenida a Edith Márquez. “Icónica como siempre”, la elogió, y Márquez le respondió: “Eres un orgullo para todos los mexicanos”. Ambas fundieron sus voces en Mírame.
Después interpretaron Costumbres, tema de Juan Gabriel, que Yuridia dedicó a su madre, presente esa noche entre el público.
Bromeando sobre “ir al Oxxo”, bajó del escenario y subió a un vehículo con placas que decían “La Patrona” para trasladarse al escenario central mientras cantaba “Besos y copas”. Ahí interpretó No me queda más, cover de Selena.
“Vamos a cantar canciones a todo dar, esta es de una amiga llamada Selena, en paz descanse”, dijo antes del tema. Tras regresar al escenario principal con Por salud mental y Basta ya, recibió a Josi Cuén para interpretar juntos Ya es muy tarde”. Antes de la canción, Yuridia preguntó a sus músicos: “A mí se me antoja cantar una canción que no me sale, ¿en qué tono está?”, y agregó: “Me aferré a cantarla”.
Cuen apareció por sorpresa y la animó: “Cántale mi Yuridia”, lo que provocó gritos entre el público. El cantante felicitó a Yuridia, quien pidió al público un aplauso para su “primo de Sinaloa” antes de continuar con lo que ella misma catalogó como “música de borrachos”.
El clímax del concierto llegó entre cambios de vestuario, mariachis y fuego en el escenario, con temas como Amigos no, No son horas y Qué agonía. Tras una falsa despedida cargada de agradecimientos, la noche cerró finalmente con Sin llorar.
La jornada se definió como un jubileo total: un repaso a 21 años de carrera y un homenaje a los grandes éxitos del regional mexicano, la balada pop y la trayectoria personal de la cantante.