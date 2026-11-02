Brindan Belinda y Majo Aguilar homenaje, a Paquita la del Barrio

La música y el legado de Paquita la del Barrio fueron protagonistas de un homenaje especial en la CDMX. Artistas como Belinda y Majo Aguilar, así como figuras como Mar Maremoto, Emjay y Andy M Zurita se sumaron a una experiencia interactiva para celebrar a la “Reina del Pueblo”.
Organizado por Meta, el encuentro reunió a personalidades del entretenimiento para recordar a una de las artistas más emblemáticas de la cultura popular mexicana.
Pero no todo quedó en la música. Durante el recorrido, los invitados utilizaron Meta Glasses, los nuevos lentes con inteligencia artificial de Meta, para descubrir detalles sobre la historia de Paquita y capturar momentos desde su propia perspectiva.
¿Quién no ha cantado alguna vez Rata de dos patas? Este clásico formó parte del homenaje a Paquita la del Barrio, en el que Belinda y Majo Aguilar participaron con interpretaciones musicales, señala chilango.com
Las artistas también dieron voz a canciones emblemáticas como Me saludas a la tuya, en una velada dedicada a recordar la trayectoria de la cantante mexicana.
Entre los asistentes estuvieron creadores de contenido y personalidades como Denisse Guzmán, Isaías Espinosa, Denisse de Alba, Mar Maremoto, Emjay, Andy M Zurita, Ralf MP, Lailany Sota y Joao Hernández.
Además de disfrutar de las interpretaciones musicales, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la historia de Paquita la del Barrio mediante una experiencia interactiva con los lentes.
Los Meta Glasses incorporan Meta AI, una agente de inteligencia artificial que resuelve tareas cotidianas y permite explorar el mundo de una nueva forma. Con ellos, los asistentes pudieron hacer preguntas sobre objetos que fueron parte esencial de la carrera de Paquita, incluyendo vestidos, vinilos e instrumentos musicales.
Así, los asistentes descubrieron detalles de la historia de la artista y exploraron el homenaje desde una perspectiva diferente, mientras continuaban interactuando con su entorno.
La experiencia también permitió a los asistentes capturar momentos desde su propio punto de vista.
Con los Meta Glasses, los invitados pudieron registrar parte del homenaje mientras disfrutaban del recorrido y las actividades dedicadas a Paquita la del Barrio. A través de una luz LED, los lentes avisaban a los demás cuando estaban grabando o tomando fotos.
La propuesta de Meta buscó mostrar cómo la inteligencia artificial puede acompañar experiencias que son importantes para nosotros, desde descubrir información sobre una artista hasta conservar recuerdos personales de un momento especial.