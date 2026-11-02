Brindan Belinda y Majo Aguilar homenaje, a Paquita la del Barrio

La música y el legado de Paquita la del Barrio fueron protagonistas de un homenaje especial en la CDMX. Artistas como Belinda y Majo Aguilar, así como figuras como Mar Maremoto, Emjay y Andy M Zurita se sumaron a una experiencia interactiva para celebrar a la “Reina del Pueblo”. Organizado por Meta, el encuentro reunió a personalidades del entretenimiento para recordar a una de las artistas más emblemáticas de la cultura popular mexicana. Pero no todo quedó en la música. Durante el recorrido, los invitados utilizaron Meta Glasses, los nuevos lentes con inteligencia artificial de Meta, para descubrir detalles sobre la historia de Paquita y capturar momentos desde su propia perspectiva.

¿Quién no ha cantado alguna vez Rata de dos patas? Este clásico formó parte del homenaje a Paquita la del Barrio, en el que Belinda y Majo Aguilar participaron con interpretaciones musicales, señala chilango.com Las artistas también dieron voz a canciones emblemáticas como Me saludas a la tuya, en una velada dedicada a recordar la trayectoria de la cantante mexicana. Entre los asistentes estuvieron creadores de contenido y personalidades como Denisse Guzmán, Isaías Espinosa, Denisse de Alba, Mar Maremoto, Emjay, Andy M Zurita, Ralf MP, Lailany Sota y Joao Hernández.

En el evento se monta un altar de muertos en honor a Paquita la del Barrio.