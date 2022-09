$!Brindan Billy Idol y Green Day una tocada épica en Argentina

No faltó nada. Hicieron todos los hits y sorprendieron con buen material muy reciente, por ejemplo la balada Bitter Taste (que sonó este año en la serie The Umbrella Academy) y Runnin’ From The Ghost . Ninguna desentonó en una lista plagada de títulos ultra-conocidos por todo el estadio, como Dancing With Myself, Mony Mony y Rebel Yell.

Hubo fuegos artificiales, explosiones, una gran iluminación, guiños a Iron Man de Sabbath, un poco de armónica en Minority, un solo de batería, y muy buenas visuales con efectos en tiempo real sobre imágenes en vivo.

Los momentos clave fueron Boulevard of Broken Dreams, When I Come Around, Basket Case y la siempre emotiva Wake Me Up When September Ends, además del primer final con Jesus of Suburbial y el bis Good Riddance (Time of Your Life).