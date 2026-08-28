Brindan homenaje a Juan Gabriel, con 24 horas de su música en transmisión en vivo

A 10 años de su fallecimiento, el legado de Alberto Aguilera Valadez, universalmente conocido como Juan Gabriel, sigue más vivo que nunca.
Para conmemorar este aniversario luctuoso, el canal de YouTube oficial del cantante inició un evento para celebrar el legado y recordar a uno de los máximos íconos musicales de México.
A partir de la medianoche de hoy, hora del centro de México, el canal oficial de YouTube del “Divo de Juárez” dará inicio a una transmisión en vivo y sin interrupciones con una duración exacta de 24 horas continuas.
Este especial digital busca ser un espacio de homenaje para su comunidad internacional de seguidores, que vivirán un recorrido por los momentos que definieron la carrera de uno de los compositores más prolíficos e influyentes de habla hispana.
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Una publicación compartida por Juan Gabriel (@soyjuangabriel_)
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La iniciativa digital responde al impacto cultural de Juan Gabriel, cuya música, moda y carisma siguen influyendo y trascendiendo generaciones y fronteras. Más allá de sus impresionantes ventas y reproducciones, el “Divo de Juárez” dejó una huella imborrable en la cultura popular y la moda latinoamericana, detalla elinformador.mx
Su estilo extravagante y carismático desafió las normas y estándares de la industria musical latina de su época, abriendo camino para la expresión libre en los escenarios.
Sus icónicos trajes de mariachi llenos de color y brillo redefinieron la estética del intérprete regional, convirtiéndolo en un verdadero ícono pop que sigue inspirando a artistas contemporáneos.
La transmisión en YouTube es una celebración a su talento inigualable que logró encantar a audiencias en escenarios como el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional.
La transmisión ofrece un recorrido por todos sus éxitos y memorables, reproduciéndose uno tras otro en su página oficial, momento que sus fans están disfrutando, posteando toda clase de mensajes, reconociendo al gran artista que era.
Mensajes como “Te amo Juan Gabriel”, “Estoy contento recordándolo de esta manera”, “Que bello es vivir”, “Gracias por esta bellísima transmisión”, “Ojalá y estuviera vivo, tranquilo y viendo todo lo que lo amamos”, entre otros.