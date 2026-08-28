Brindan homenaje a Juan Gabriel, con 24 horas de su música en transmisión en vivo

A 10 años de su fallecimiento, el legado de Alberto Aguilera Valadez, universalmente conocido como Juan Gabriel, sigue más vivo que nunca.

Para conmemorar este aniversario luctuoso, el canal de YouTube oficial del cantante inició un evento para celebrar el legado y recordar a uno de los máximos íconos musicales de México.

A partir de la medianoche de hoy, hora del centro de México, el canal oficial de YouTube del “Divo de Juárez” dará inicio a una transmisión en vivo y sin interrupciones con una duración exacta de 24 horas continuas.

Este especial digital busca ser un espacio de homenaje para su comunidad internacional de seguidores, que vivirán un recorrido por los momentos que definieron la carrera de uno de los compositores más prolíficos e influyentes de habla hispana.