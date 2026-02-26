Brindan homenaje a María Victoria, y celebran sus 103 años de vida

María Victoria celebró sus 103 años de vida con un homenaje especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un evento que reunió a figuras del espectáculo mexicano, y en el que ella no pudo estar presente. La actriz y cantante, considerada la última diva del Cine de Oro en México, fue reconocida por su trayectoria en teatro, televisión y música.

Luisa Almaguer.

El festejo formó parte de la tradicional Noche de Museos en la Ciudad de México, lo que generó gran expectativa entre seguidores, comunidad artística y amantes del espectáculo clásico mexicano. El evento se realizó como antesala a su cumpleaños número 103. La expectativa fue alta debido al carácter histórico del reconocimiento y la posibilidad de ver en escena a varias figuras invitadas.

El concierto contó con artistas invitados que celebraron la carrera de la actriz, entre ellas Susana Zabaleta, Paco de María, Manuel Landeta y Luisa Almaguer, detalla infobae.com En el evento participó también el ballet original del Teatro Blanquita, su presencia es especialmente simbólica, ya que éste fue uno de los escenarios donde María Victoria consolidó su estilo de cabaret y su vínculo con el público mexicano.

Susana Zabaleta protagoniza el homenaje.

María Victoria es considerada una de las figuras más representativas del entretenimiento nacional por varias razones. Es una de las últimas sobrevivientes del Cine de Oro mexicano, marcó época en la televisión con el programa La criada bien criada, también fue referente del teatro de revista y del espectáculo nocturno en México, además construyó una carrera musical con temas que se volvieron clásicos. Entre sus canciones más recordadas destacan, Cuidadito, cuidadito, Así as, Como un perro, Qué divino, Bien hecho. Su estilo, caracterizado por voz grave, elegancia y picardía escénica, la convirtió en un símbolo femenino del espectáculo durante décadas.

Alvaro Cueva.