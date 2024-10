Entre los galardonados de la noche estuvieron Pepe Aguilar, quien recibió el Premio Salón de la Fama. “Ha sido un viaje muy bonito hasta el momento, no pienso seguir de otra manera, más que con los mismos principios que mis padres me enseñaron, que fue la cultura del trabajo y el respeto a mis tradiciones”, expresó Pepe

“La manera de permanecer de verdad que ha sido por la pasión que me provoca la música y por reinventarme las veces que ha sido necesario y todo eso de verdad gracias a la gente que ha mi lado ha estado, un artista es tan bueno como el equipo que lo rodea, sinceramente, esto va dedicado para todos y cada uno de los que alguna vez confiaron en mí, y que alguna vez dieron tiempo para que esta carrera llegara hasta donde está, empezando por mi esposa, y todos los cómplices antiguos, nuevos y futuros, y por último, este premio va para el elemento más importante, el público, sin ellos no pudiéramos hacer nada”, resaltó el cantante.

El colombiano J Balvin también recibió un reconocimiento especial en este ceremonia, llevándose a casa el Premio Espíritu de Esperanza.

“A todos los colegas me alegra verlos a todos ustedes. Este premio de la esperanza, siempre he dicho que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda y pasó esto, no me lo esperaba, siempre me ha gustado ayudar a mi gente porque esos son los premios que nos llevamos para siempre, estos vienen y se van, pero los premios del alma, de ayudar a un amigo, de servir a los demás, esos son los que más valen la pena”, resaltó el colombiano, quien recibió el premio de su colega Maluma.